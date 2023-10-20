OnePlus 12 полностью рассекречен

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station раскрыл основные параметры флагманского смартфона OnePlus 12, официальный релиз которого ожидается до конца этого года.

Итак, устройству приписывают наличие дисплея нового поколения от компании BOE с разрешением 2K, ШИМ- затемнением 2160 Гц, кадровой частотой 120 Гц и рекордной пиковой яркостью в 3000 нит, 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5400 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (крупный датчик Sony IMX966 с оптической системой стабилизации), 50 Мп (сенсор IMX581 со сверхширокоугольной оптикой) и 64 Мп (перископный модуль с датчиком OmniVision OV64B).
Huawei Mate 60 RS Ultimate Design собрал 1,8 млн заказов…
Китайские источники сообщают, что компания Huawei собрала 1,8 миллиона заказов на премиальный смартфон Ma…
Honor 100 Pro приписывают 100-Вт зарядку …
Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Honor 100 Pro, который еще…
Huawei Mate 60 засветился на фото …
Китайские источники опубликовали живые фото флагманского смартфона Huawei Mate 60, который еще не был пре…
Honor X40 GT Racing Edition оценен в 245 долларов …
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X40 GT Racing Edition, которая обойдется в …
Google Pixel 8 Pro оказался прочнее iPhone 15 Pro…
Примерно месяц назад известный зарубежный автор контента проверил на прочность новый флагманский смартфон…
Глобальную версию Xiaomi 13T представят в начале сентября …
Сетевые источники сообщают о том, что глобальная презентация линейки флагманских смартфонов Xiaomi 13T со…
Xiaomi официально представила смартфон Mix Fold 3…
В этом году мы видели несколько отличных раскладных смартфонов, и Galaxy Z Fold 5 — один из лучших гаджет…
Стала известна дата выхода смартфонов Xiaomi 14 …
Известный информатор Digital Chat Station раскрыл ориентировочную дата выходу смартфонов Xiaomi 14. Утвер…
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor