OnePlus 12 полностью рассекречен

Итак, устройству приписывают наличие дисплея нового поколения от компании BOE с разрешением 2K, ШИМ- затемнением 2160 Гц, кадровой частотой 120 Гц и рекордной пиковой яркостью в 3000 нит, 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5400 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (крупный датчик Sony IMX966 с оптической системой стабилизации), 50 Мп (сенсор IMX581 со сверхширокоугольной оптикой) и 64 Мп (перископный модуль с датчиком OmniVision OV64B).