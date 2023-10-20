OnePlus 12 полностью рассекречен

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station раскрыл основные параметры флагманского смартфона OnePlus 12, официальный релиз которого ожидается до конца этого года.

Итак, устройству приписывают наличие дисплея нового поколения от компании BOE с разрешением 2K, ШИМ- затемнением 2160 Гц, кадровой частотой 120 Гц и рекордной пиковой яркостью в 3000 нит, 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5400 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (крупный датчик Sony IMX966 с оптической системой стабилизации), 50 Мп (сенсор IMX581 со сверхширокоугольной оптикой) и 64 Мп (перископный модуль с датчиком OmniVision OV64B).