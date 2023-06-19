OnePlus 12 получит OLED-экран Quad HD+

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о грядущих новинках от компании OnePlus. Сообщается, что уже в июле в Китае будет представлен OnePlus Ace 2 Pro. Устройству приписывают наличие новой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 и OLED-дисплея (производство BOE) с изогнутыми кромками и разрешением 1240:2772 пикселей (формат 1,5K).

Второй новинкой станет OnePlus 12, который оснастят изогнутым OLED-экраном производства Samsung Display Corporation с разрешением Quad HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Выход этого смартфона ожидается вскоре после релиза однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3 в октябре-ноябре 2023 года.
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