OnePlus 12R совсем скоро отправится в релиз

Сегодня появилась официальная информация о том, что смартфоны OnePlus 12 и OnePlus 12R появятся на международных рынках 23 января 2024 года. И хотя многие пользователи с куда большим интересом ждут релиза топового флагмана, вариант с более доступной ценой тоже неплох, особенно если посмотреть на характеристики гаджета, которые сегодня слили в сеть. Исходя из имеющейся информации, этот смартфон может легко стать королем бюджетных устройств — особенно если цена подтвердится. Нужно понимать, что смартфон OnePlus 12R будет доступной версией флагмана со сниженной ценой и более простыми характеристиками. Но на деле всё не так уж плохо — смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, а это просто шикарный процессор даже с учётом более мощного флагмана.

Единственная проблема гаджета в его достаточно простой системе камер, которую упростили для снижения стоимости. У данного смартфона вовсе нет телеобъектива, а основной сенсор Sony IMX890 сопровождают ультраширокоугольная камера на 8 мегапикселей и макро-камера на 2 мегапикселя. Это очень простая система камер, которая присуща смартфонам среднего класса и ничего невероятного ждать от неё не придётся. Другое дело, что это будет доступный гаджет — у него по вполне понятным причинам и должны быть простые характеристики. Но если вы не занимаетесь мобильной фотографией, то слабая система камер точно не огорчит, особенно с учётом того, что у этого смартфона отличный процессор, батарея, экран и дизайн корпуса.
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