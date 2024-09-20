OnePlus 13 получит 24 ГБ оперативной памяти

Один из первых флагманов на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, смартфон OnePlus 13, уже продемонстрировал впечатляющие результаты в одноядерных и многоядерных тестах, результаты которых значительно опередили конкурентов, хотя на самом деле данный смартфон ещё официально даже не представили. А теперь оказалось, что ещё одной областью, где смартфон, вероятно, превзойдёт своих будущих соперников, выступает оперативная память. Один из инсайдеров сообщил сегодня, что устройство будет оснащено 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. С учётом бурного развития генеративного искусственного интеллекта, такой объём памяти имеет смысл, поскольку работа с функциями ИИ локально на смартфоне требует больших ресурсов.

Изначально ходили слухи, что Snapdragon 8 Gen 4 будет использоваться вместе с LPDDR6, однако инсайдер издания Digital Chat Station развеял эти слухи, подтвердив, что OnePlus 13 получит 24 ГБ LPDDR5X. Стоит сказать, что в этом году уже вышло несколько смартфонов с таким объёмом памяти (например, OnePlus Ace 3 Pro и ASUS ROG Phone 8 Pro), но это больше похоже на попытку выделиться в аппаратной части, чем на реальную необходимость. Даже Samsung, по слухам, планирует выпустить Galaxy S25 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти, так что на деле нужды в повышении оперативной памяти до 24 ГБ сейчас нет. Но когда искусственный интеллект наберёт обороты и пользователям придётся работать с ним локально, такого рода детали позволят смартфону прожить дольше.
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