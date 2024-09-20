OnePlus 13 получит 24 ГБ оперативной памяти

Изначально ходили слухи, что Snapdragon 8 Gen 4 будет использоваться вместе с LPDDR6, однако инсайдер издания Digital Chat Station развеял эти слухи, подтвердив, что OnePlus 13 получит 24 ГБ LPDDR5X. Стоит сказать, что в этом году уже вышло несколько смартфонов с таким объёмом памяти (например, OnePlus Ace 3 Pro и ASUS ROG Phone 8 Pro), но это больше похоже на попытку выделиться в аппаратной части, чем на реальную необходимость. Даже Samsung, по слухам, планирует выпустить Galaxy S25 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти, так что на деле нужды в повышении оперативной памяти до 24 ГБ сейчас нет. Но когда искусственный интеллект наберёт обороты и пользователям придётся работать с ним локально, такого рода детали позволят смартфону прожить дольше.