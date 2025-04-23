OnePlus 13T получит топовый дисплей

Компания OnePlus 13T опубликовала подробности о дисплее смартфона OnePlus 13T, который будет представлен 24 февраля. Производитель уже объявил, что экран OnePlus 13T имеет наивысшую оценку DisplayMate A++. Итак, пользователей ждет 6,32-дюймовая панель с разрешением 2640:1216 точек, кадровой частотой 120 Гц, отображением 10,7 миллиарда цветовых оттенков, 100-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, плотностью пикселей 460 PPI, поддержкой HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision и ZREAL, а также фирменный процессор для экрана P2. Ранее сообщалось о батарее ёмкостью 6260 мАч, топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite и сдвоенной основной камере с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 оптического формата 1/1,56") и 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом).