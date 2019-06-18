OnePlus 6 и OnePlus 6T получили вторую версию ОС Android Q для разработчиков

Компания OnePlus анонсировала очередную «девелоперскую» версию Android Q для смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Прошивка вышла под номером Android Q Developer Preview 2. Её официального списка изменений нет, но на форуме отмечают, что компания в основном поработала над исправлением ошибок, хотя некоторые из них всё ещё присутствуют в системе. Например, не работают экстренные вызовы, некоторые сторонние приложения и расширенные скриншоты. Также те, кто уже успел установить прошивку, отмечают проблемы с производительностью. Напомним, Android Q должны выпустить в августе этого года.