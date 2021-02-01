OnePlus 7, 7 Pro, 7T и 7T Pro получили последний апдейт

Несколько дней назад OnePlus наконец-то выпустила первую в истории открытую бета-версию OxygenOS 11 для OnePlus 7 и OnePlus 7T. Теперь компания начала выпуск последнего стабильного обновления OxygenOS 10 (Android 10) для этих смартфонов. Данное обновление содержит обновленные исправления безопасности и пакет GMS. Стоит сделать на этом ударение — это обновление является последней стабильной сборкой OxygenOS 10 (Android 10) для этих четырех телефонов согласно представителям компании OnePlus. Оно включает пакет GMS (Google Mobile Services) от сентября 2020 года и несколько важных обновлений по части безопасности, но ничего глобального в этом плане нет. Так что если вы владелец данного смартфона, то стоит обновить гаджет и присмотреться к новинкам.