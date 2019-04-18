OnePlus 7 Pro с тройной камерой показали на рендерах

Британский интернет-магазин MobileFun и компания Olixar поделились рендерами флагманского смартфона OnePlus 7 Pro, заключенного в защитные чехлы. Изображения подтверждают дизайн с тонкими рамками, выдвижной фронтальной камерой и тройной основной камерой с главным датчиком разрешением 48 Мп. От стандартной модели OnePlus 7 Pro будет отличаться более крупным дисплеем с изогнутыми кромками и вышеназванной выдвижной камерой для селфи. OnePlus 7 довольствуется вырезом в форме капли. Официальная презентация смартфонов может пройти уже 14 мая.