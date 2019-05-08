OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro станут первыми смартфонами на Android 10

2019-05-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7 ; [99]
Вчера ночью в рамках конференции Google I/O 2019 была анонсирована операционная система Android 10, а также был опубликован список из 15 смартфонов, которые примут участие в бета-тесте. Сегодня стало известно, что всего будет 21 модель от 13 производителей. В их числе и флагманы OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, которые станут первыми новыми смартфонами с бета-версией Android Q. Напомним, что официальная презентация смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro запланирована на 14 мая.

Последние слухи прочат старшей модели OnePlus 7 Pro чипсет Snapdragon 855, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти. Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и апертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°.

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