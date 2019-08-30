OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro вскоре получат Android 10

Недавно стало известно о том, что финальная версия операционной системы Android 10 выйдет 3 сентября, а первыми её получат собственные смартфоны Google – Pixel 2 и Pixel 3. Сегодня стало известно, что смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получат Android 10 наравне со смартфонами поискового гиганта. По крайней мере, об этом сказано в переписке со службой поддержки.

Напомним, что OnePlus 7 оснащается корпусом из стекла и металла, 6,41-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на основе 48-Мп сенсора Sony IMX586 с оптической стабилизацией изображения, 16 Мп фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе, стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, аккумулятор на 3700 мАч быстрой зарядкой на 20 Вт, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с Oxygen OS.