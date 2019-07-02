OnePlus 7 получил OxygenOS 9.5.6: улучшили камеру и качество звучания смартфона

Компания OnePlus выпустила очередное обновление системы для своего последнего смартфона OnePlus 7.

В прошивку добавили июньский патч безопасности. Кроме этого, разработчики поработали над камерой и аудиовозможностями аппарата, а также оптимизировали чувствительность автоматической яркости экрана. Естественно, в новом ПО ещё устранили некоторые мелкие недочёты предыдущей прошивки.

Обновление OxygenOS 9.5.6 уже поэтапно распространяют на смартфоны. Если вы ещё не получили OTA, то придётся немного подождать или скачать прошивку через приложение Oxygen Updater.