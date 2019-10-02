OnePlus 7T Pro готовится к релизу

Совсем недавно компания OnePlus представила свой новый смартфон OnePlus 7T, который очень понравился многим пользователям. Оказалось, что это не единственный смартфон, который компания планирует показать в этом году. Представители компании заявили, что совсем скоро, 10 октября, будет представлен смартфон OnePlus 7T Pro. О его характеристиках пока что информации нет, но, вероятно, это будет более продвинутая версия устройства. Сейчас сложно говорить о том, что именно нам покажет компания OnePlus, ведь в обычном смартфоне уже есть все самые современные технологии и крутая камера, так что в Pro даже сложно представить, что можно установить. Будем ждать анонса и тогда уже поговорим обо всех технологиях и особенностях продукта.