OnePlus 8 Pro будут обновлять до 2023 года

Компания OnePlus опубликовала план по обновлению смартфонов OnePlus 8, OnePlus 8 5G и OnePlus 8 Pro. Итак, все три модели будут поддерживаться до апреля 2023 года. Речь идет как минимум о заплатках безопасности.

Напомним, что вышедший в апреле этого года OnePlus 8 Pro оснащается 6,78-дюймовым 10-битным OLED-дисплеем с разрешением 3168:1440 точек и кадровой частотой 120 Гц, корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, беспроводной зарядкой мощностью 30 Вт, аккумулятором на 4510 мАч, квадрокамерой с главным датчиком Sony IMX689 на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, модулем телефото на 8 Мп, оптической стабилизацией, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой Wi-Fi 6.