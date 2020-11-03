OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition показали на фото

Мы уже писали о том, что сегодня компания OnePlus выпустила специальное издание топового смартфона OnePlus 8T, посвященное грядущей игре Cyberpunk 2077. В конце дня в сети появились первые живые фото, демонстрирующие саму новинку и комплект поставки. Отметим уникальный дизайн задней панели смартфона, зарядное устройство с логотипом игры, несколько значков, а также оформленный в соответствующем стиле защитный чехол. Самое любопытное, что при разительных отличиях от стандартной модели OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition весит всего на 6 граммов больше. Его цена в Китае, напомним, составляет 600 долларов, что на 45 долларов дороже обычного OnePlus 8T. Старт продаж новинки запланирован на 11 ноября.