OnePlus 8T Pro показали на живых фото

В сети появились первые живые фото флагманского смартфона OnePlus 8T Pro, который еще не был представлен официально. Отметим дисплей без вырезов (выдвижная фронтальная камера) и с очень тонкими рамками, а также два стереодинамика. По предварительным данным, аппарат получит 6,78-дюймовый Fluid AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 48 Мп, 16 Мп и 5 Мп, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также поддержку быстрой зарядки.