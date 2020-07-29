OnePlus 8T получит процессор Snapdragon 865

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились сведения о смартфоне OnePlus 8Т, выход которого ожидается до конца этого года. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается операционной системой Android 11, 8 ГБ оперативной памяти и восьмиядерным процессором Snapdragon 865. Судя по всему, OnePlus отказалась от более новой платформы Snapdragon 865+, чтобы избежать серьезного повышения цены на OnePlus 8T.

Ранее сообщалось, что OnePlus 8T получит основную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп. Подобный сенсор позволит смартфону создавать детализированные изображения разрешением 16 Мп. Что до старшей модели OnePlus 8T Pro, то ей прочат поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт.