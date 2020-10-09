OnePlus 8T в цвете Aquamarine Green

Компания OnePlus дала фанатам возможность взглянуть на устройство в целом, включая заднюю часть. Раскрытие сопровождается сообщением, в котором объясняется, как они пришли к дизайну.

Официальный рендер OnePlus 8T показывает устройство в цветовой гамме, получившей название Aquamarine Green. Компания OnePlus заявляет, что у телефона новый дизайн задней панели из глянцевого стекла, который отличается от матового стекла OnePlus 8 Pro.

На изображении показано, что у OnePlus 8T есть четыре задние камеры, которые размещены в прямоугольнике с закругленными углами. Три камеры слева, а четвертая справа вместе с двумя наборами светодиодных вспышек с разными тонами.
Комментарии и отзывы OnePlus 8T
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