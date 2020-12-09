OnePlus 9 Pro получил сертификат защиты от флаги

Ранее представители компании OnePlus высказывались весьма негативно в отношении официального рейтинга пыле и влагозащиты IP, так как получение данного сертификата стоит денег, и, видимо, немалых, что негативно сказывается на стоимости самого смартфона. Тем более, что с сертификатом или без, смартфоны компании все равно защищены от влаги и пыли по последнему слову техники. Так что производитель достаточно длительное время напрочь отказывался от использования официального сертифицирования, но теперь появилась информация, что следующий флагман компании все же получит данный сертификат. Вероятно, производитель сменил гнев на милость, дабы привлечь больше пользователей к своему продукту. Все же наличие сертификата в характеристиках положительно сказывается на продажах.

Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
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