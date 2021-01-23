OnePlus 9 получит 120-Гц плоский дисплей

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфонах серии OnePlus 9, которые еще не были представлены официально. Итак, стандартная модель получит 6,55-дюймовый плоский экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Продвинутый OnePlus 9 Pro оснастят изогнутым 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ и той же частотой обновления. Оба смартфона получат врезанную в дисплей 16-Мп фронтальную камеру, а диаметр отверстия составит 3,8-мм. Также сообщается о 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти, топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 888 и поддержке мобильных сетей пятого поколения. Что до OnePlus 9 Lite, то ему, как предполагается, достанется флагманский чипсет прошлого поколения Snapdragon 865.