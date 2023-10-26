OnePlus Ace 2 Pro вышел в России по высокой цене

Отечественный ритейлер DNS выпустил в российскую продажу смартфон OnePlus Ace 2 Pro, который оценен в 85800, 93800 и 108000 рублей за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 24/1024 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Для сравнения, в Китае за базовую версию просят 3000 юаней или около 40000 рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм², тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт.