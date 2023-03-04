OnePlus Ace 2 опередил Samsung Galaxy S23 Ultra в бенчмарке

Китайский бенчмарк Master Lu опубликовал свежий список самых производительных Android-смартфонов. Первое место с 1222927 баллами неожиданно занял OnePlus Ace 2, опередив не кого-нибудь, а новенький флагман на Samsung Galaxy S23 Ultra (1216968 баллов). При этом, лидер основан на прошлогоднем чипсете Snapdragon 8 Plus Gen 1, в то время как кореец получил разогнанную версию Snapdragon 8 Gen 2. Впрочем, нужно уточнить, что данный бенчмарк оценивает не только чистую производительность, но еще плавность и скорость работы оболочки. На третьем месте оказался Honor Magic5 Pro с 1125789 баллами. Также в десятку вошли такие модели, как Galaxy S23+/S23, две версии Realme GT Neo5, Honor Magic5 и Realme V30.