OnePlus Ace 2 получит версию на 18 ГБ ОЗУ

Компания OnePlus объявила, что уже 17 апреля будет выпущена новая версия смартфона OnePlus Ace 2. Она сможет похвастаться наличием 18 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Остальные характеристики останутся без изменений.

Напомним, что OnePlus Ace 2 оснащается трехступенчатым механическим переключателем режимов, прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 45, 60, 90 или 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, ИК-передатчиком и оболочкой ColorOS 13 на базе ОС Android 13 «из коробки».