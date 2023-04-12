OnePlus Ace 2 получит версию на 18 ГБ ОЗУ

Компания OnePlus объявила, что уже 17 апреля будет выпущена новая версия смартфона OnePlus Ace 2. Она сможет похвастаться наличием 18 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Остальные характеристики останутся без изменений.

Напомним, что OnePlus Ace 2 оснащается трехступенчатым механическим переключателем режимов, прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 45, 60, 90 или 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, ИК-передатчиком и оболочкой ColorOS 13 на базе ОС Android 13 «из коробки».
Samsung Galaxy A24 получит поддержку 25-Вт зарядки …
Профильный ресурс Galaxy Club поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A24, который еще не был …
В России стал доступен смартфон OPPO Reno8 T 5G по цене в 34…
Компания OPPO провела в Москве презентацию, в рамках которой представила смартфон OPPO Reno8 T 5G. Новинк…
iPhone 15 Pro показали с Type-C …
Ещё в начале зимы, когда власти ЕС ввели новые законы относительно портов в смартфонах нового поколения, …
Xiaomi 12S теперь дешевле 500 долларов …
Компания Xiaomi в преддверии распродажи в очередной раз снизила цены на все версии смартфона Xiaomi 12S. …
Европейский Redmi Note 12 5G оценен в 300 евро…
Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Redmi Note 12 5G, который обойдется в 300 евро. Новинка хар…
Стала известна цена смартфона Xiaomi 13 Lite…
В сети появились новые подробности о смартфоне Xiaomi 13 Lite, официальная презентация которого ожидается…
Xiaomi 12X скоро получит стабильную версию MIUI 14…
Профильный ресурс XiaomiUI сообщает, что совсем скоро сразу несколько устройство компании Xiaomi получат …
Представлены смартфоны Moto G23 и G13…
Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов Motorola моделями Moto G23 и G13, которые оценены в 240 …
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor