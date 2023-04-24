OnePlus Ace 2 с 18 ГБ ОЗУ полностью распродан

Компания OnePlus выпустила в китайскую продажу смартфон OnePlus Ace 2 Yuanshen с 18 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, который оценен в 538 долларов. Сообщается, что первая партия была раскуплена за считанные минуты. Продажи следующей партии начнутся 28 апреля.

Напомним, что смартфон характеризуется корпусом толщиной 8,7 мм, массой 204 грамма, трехступенчатым механическим переключателем режимов, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 45, 60, 90 или 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, батареей на 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, ИК-передатчиком и предустановленной оболочкой ColorOS 13 на основе Android 13.
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