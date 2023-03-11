OnePlus Ace 2V мгновенно стал хитом в Китае

Один из боссов компании OnePlus Ли Цзе объявил, что смартфон OnePlus Ace 2V стал хитом в Китае. При этом, аппарат пока еще только доступен для предзаказа, а старт розничных продаж намечен на 13 марта. Объем предзаказов не уточняется, зато в заявлении говорится, что за первые два месяца 2023 OnePlus стал самым быстрорастущим брендом в Китае, если брать рынок смартфонов.

Напомним, что оцененный от 330 долларов OnePlus Ace 2V характеризуется плоским 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1450 кд/кв.м, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 9000, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками, подэкранным сканером отпечатков пальцев, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Realme GT Neo5 появился в продаже …
Компания Realme дала старт продажам представленного неделю назад смартфона Realme GT Neo5. По данным прои…
Опубликованы первые фото с камеры смартфона Oppo Find N2 Fli…
Авторитетный информатор Ice Universe поделился первыми фотографиями, сделанными на только что представлен…
Смартфоны Realme 10 Pro официально представили в России…
Компания Realme наконец-то официально представила линейку смартфонов Realme 10 Pro в России. Итак, рекоме…
OnePlus 11 Concept показали на рендерах …
Компания OnePlus опубликовала изображения смартфона OnePlus 11 Concept, презентация которого состоится в …
OnePlus 11 показали на фото после анонса …
Профильное издание ITHome поделилось качественными фотографиями флагманского смартфона OnePlus 11, которы…
Samsung Galaxy S23+ показали на живых фото …
Китайское издание IT House поделилось фотографиями флагманского смартфона Samsung Galaxy S23+, который ещ…
Стала известна дата выхода Realme GT Neo5…
Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station заявил, что официальная презентация смартфона Real…
Стала известна цена смартфона Oppo Reno 8T…
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Oppo Reno 8T, международной релиз которого состоит…
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor