OnePlus Ace 2V мгновенно стал хитом в Китае

Один из боссов компании OnePlus Ли Цзе объявил, что смартфон OnePlus Ace 2V стал хитом в Китае. При этом, аппарат пока еще только доступен для предзаказа, а старт розничных продаж намечен на 13 марта. Объем предзаказов не уточняется, зато в заявлении говорится, что за первые два месяца 2023 OnePlus стал самым быстрорастущим брендом в Китае, если брать рынок смартфонов.

Напомним, что оцененный от 330 долларов OnePlus Ace 2V характеризуется плоским 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1450 кд/кв.м, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 9000, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками, подэкранным сканером отпечатков пальцев, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.