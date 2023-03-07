OnePlus Ace 2V оценен в 330 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus Ace 2V, которая внешне отличается от OnePlus Ace 2 плоским дисплеем, металлической рамкой и другим расположением модулей тыльной камеры. Смартфон уже доступен для покупки по цене в 330, 360 и 400 долларов за варианты с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастил 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1450 кд/кв.м, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой ColorOS 13, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.