OnePlus Ace 2V получил версию на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти

Компания OnePlus выпустила в Китае новую топовую версию смартфона OnePlus Ace 2V, которая может похвастаться 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Её цена составляет 425 долларов. Ранее аппарат был доступен в вариантах с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ памяти.

Напомним, что OnePlus Ace 2V характеризуется 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1450 кд/кв.м, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 9000, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками, подэкранным сканером отпечатков пальцев, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
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