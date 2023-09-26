OnePlus Ace 3 приписывают АКБ на 5500 мАч

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, хотя в октябре будет представлена Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К, а также тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX890), 32 Мп (датчик IMX709 и телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом) и 8 МП (сверхширик на сенсоре OmniVision OV08D10). Напомним, что в OnePlus Ace 2 Pro используется более скромная камера на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Tecno Pova 5 Pro оценен в 25 тысяч рублей …
Компания Tecno дала старт российским продажам смартфона Pova 5 Pro, который оценен в 25 и 27 тысяч рублей…
Apple работает над iPhone SE 4 …
Сетевые источники сообщают, что несмотря на недавние слухи, компания Apple не собирается закрывать линейк…
Samsung Galaxy S24 Ultra получит новую камеру и топовый проц…
В следующем году флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra должен покорить рынок Android-смартфонов, а учитыв…
Смартфон Fossibot F102 получил батарею на 16500 мАч…
Компания Fossibot пополнила ассортимент смартфонов защищенной моделью Fossibot F102, одной из особенносте…
OPPO бесплатно заменит батарею в смартфоне A2 Pro…
Компания Oppo опубликовала официальные изображения и характеристики смартфона OPPO A2 Pro, полноценный ре…
Официально: Xiaomi 13T представят 26 сентября …
Компания Xiaomi официально подтвердила информацию о том, что флагманские смартфоны серии Xiaomi 13T будут…
OnePlus подтвердила выпуск смартфона OnePlus Open…
Компания OnePlus объявила, что её первый складной смартфон OnePlus Open будет представлен в Нью-Йорке уже…
Смартфоны Google Pixel 8 сильно подорожают…
Официальная презентация серии смартфонов Pixel 8 состоится 4 октября этого года, а чем ближе официальное …
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor