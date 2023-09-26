OnePlus Ace 3 приписывают АКБ на 5500 мАч

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, хотя в октябре будет представлена Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К, а также тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX890), 32 Мп (датчик IMX709 и телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом) и 8 МП (сверхширик на сенсоре OmniVision OV08D10). Напомним, что в OnePlus Ace 2 Pro используется более скромная камера на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп.