OnePlus Ace 3V возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных субфлагманов, который возглавила модель OnePlus Ace 3V. Эта новинка первой на рынке получила новенькую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Также в тройку вошел Redmi K70E на MediaTek Dimensity 8300 Ultra и Realme GT Neo 5 SE на Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

Напомним, что OnePlus Ace 3V также оснащается системой охлаждения с испарительной камерой на 9140 мм², 6,74-дюймовым экраном OLED с разрешением 2772:1240 точек, пиковой яркостью до 2150 нит, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, модулем NFC и предустановленной оболочкой ColorOS на базе Android 14.
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