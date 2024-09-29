OnePlus Ace 5 может получить батарею на 6500 мАч

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился обновленными сведениями о смартфонах OnePlus Ace 5 и 5 Pro, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что изначально производитель тестировал устройства с аккумуляторами ёмкостью 6200 мАч, а теперь перешел к батареям на 6500 мАч. При этом, мощность проводной зарядки составляет все те же 100 Вт.

Ранее сообщалось, что смартфоны получат флагманские процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 4 соответственно, плоский дисплей от BOE X2 с разрешением 1.5K, тыльную камеру с главным модулем на основе сенсора Sony IMX9xx оптического размера 1/1,56" и 50-Мп телемодулем в старшей модели, а также версию с керамической задней панелью.