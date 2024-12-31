OnePlus Ace 5 появился в продаже

Компания OnePlus выпустила в китайскую продажу смартфон Ace 5, который был представлен несколько дней назад. За новинку просят от 315 до 480 долларов за конфигурации от базовой на 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно до топовой с 16 ГБ/1 ТБ памяти.

Напомним, что смартфон оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2780:1264 точки, динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц, яркостью 1600 нит и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, оперативной памятью LPDDR5X, встроенной памятью UFS4.0, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 6400 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, стереодинамиками, защитой от воды и пыли (IP68) и металлической рамой корпуса.
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