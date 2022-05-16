OnePlus Ace Racing Edition получит дисплей 120 Гц

OnePlus Ace дебютировал в Китае месяц назад, а завтра компания выпустит новую модель под названием OnePlus Ace Racing Edition. Несмотря на то, что можно предположить из названия, это не просто новый дизайн корпуса, на самом деле у этой модели есть несколько существенных отличий. Racing Edition уже есть в списке на OppoShop.cn, где представлены изображения и характеристики. Evleaks также имеет изображения телефона в черном цвете — там нет никаких гоночных полос. Но вы заметили утопленную кнопку питания? Это, наверное, тоже отпечаток пальца. Это необходимо, потому что эта модель продается с дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц диагональю 6,59 дюйма. Президент OnePlus China Луис Ли сообщил на Weibo, что дисплей будет поддерживать 6 различных частот обновления, но про динамическую частоту не сообщил.

Если вы увеличите изображения тыльной стороны смартфона, вы увидите метку 64MP для основной камеры и маркировку 15-25 мм, указывающую фокусные расстояния основной и сверхширокоугольной камер (в эквиваленте 35 мм). Напоминаем, что у обычного Ace сзади установлена ​​камера 50+8+2 Мп. Мы не знаем, какие еще изменения будут внесены в аппаратную часть, но точно знаем, что чипсет останется прежним — Dimensity 8100-Max. Изменится и еще одна вещь — цена. OnePlus Ace Racing Edition будет продаваться за более высокую цену, чем оригинальная модель, что может сделать его не таким уж привлекательным для потенциальных покупателей, ведь никаких заметных изменений у устройства на самом деле нет.
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