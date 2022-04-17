OnePlus Ace представят 28 апреля

OnePlus 10R, который будет продаваться в Китае под названием OnePlus Ace, получит новую SoC MediaTek Dimensity 8100. Согласно последнему официальному рекламному плакату, OnePlus 10R получит не просто чипсет Dimensity 8100, а Dimensity 8100 Max - это будет эксклюзивное решение для OnePlus. Новина будет оснащена дисплеем AMOLED с диагональю 6,7-дюймов, разрешением FHD+ с частотой обновления экрана 120 Гц. На задней панели будет установлена система из трех камер. Кроме того, в OnePlus подтвердили, что смартфон будет поддерживать 150-ваттную зарядку, как и Realme GT Neo 3. Анонс смартфона запланирован на 28 апреля.