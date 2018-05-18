OnePlus Bullets Wireless звучат шикарно

Наушники OnePlus Bullets Wireless оказались очень популярными среди потенциальных покупателей. Мы только сегодня написали свою статью о данном устройстве, а в сети уже активно обсуждают возможность доминирования продукта на рынке. Дело в том, что это вполне неплохие беспроводные наушники за 69 долларов, которые звучат заметно лучше конкурентов из-за большего диаметра излучателей. Получается, что компания показала недорогой качественный продукт со стильным дизайном. Естественно, такая железка просто не может не понравиться фанатам хорошей музыки. Будем надеяться, что стоимость для нашей страны не сильно поднимут и можно будет купить новинку по адекватной стоимости. Все же, раньше производитель радовал демократичным подходом к формированию официальной стоимости для нашей страны.