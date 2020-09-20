OnePlus Nord - первое устройство OnePlus с шестью камерами

С момента запуска OnePlus One , OnePlus превратился из объекта плохой математической игры в один из наиболее рекомендуемых брендов среди энтузиастов.

За последние шесть с лишним лет компания OnePlus значительно изменила свою стратегию в отношении смартфонов. Они начинали как бренд, который продавал "убийц флагманов", которые подрывали конкуренцию, а теперь продают свои собственные флагманы премиум-класса, которые конкурируют с лучшими. Однако OnePlus Nord - единственное исключение из этого правила.

OnePlus Nord уже привлекает внимание весь мир. Особое внимание уделяется тому, что Nord символизирует возвращение бренда в тот ценовой сегмент, с которого он начал свой путь. Но, несмотря на свою цену, OnePlus Nord содержит множество достойных функций от более дорогих устройств бренда, таких как плавный дисплей с частотой обновления 90 Гц или 48-мегапиксельная камера с OIS из OnePlus 8, а также новые функции. например, дополнительная селфи-камера или использование приложений Google вместо собственных приложений OnePlus для набора номера, контактов или сообщений.

OnePlus Nord - самый многофункциональный смартфон компании, особенно когда дело касается камер.

Nord - первое устройство OnePlus с шестью камерами. Этот подсчет включает четыре камеры сзади и две камеры спереди под вырезом для дырокола. Четыре камеры на задней панели включают 48-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony IMX586 , который также можно увидеть на OnePlus 7/7 Pro, 7T / 7T Pro и OnePlus 8. Датчик 48MP соединен с диафрагмой f / 1,75. линза. Дополнительным элементом этого массива является сверхширокоугольная камера на 8 МП с полем обзора шириной 119 °. Датчик 8MP подключен к объективу с диафрагмой f / 2.25. В дополнение к этим двум, OnePlus Nord оснащен 2-мегапиксельной макро-камерой с объективом с диафрагмой f / 2,5 и датчиком глубины 5 МП с объективом с диафрагмой f / 2,4.

Две камеры находятся в вырезе для дырокола. Основная камера - это 32-мегапиксельная матрица Sony IMX616 в сочетании с объективом с диафрагмой f / 2,45. Вторая - это сверхширокоугольная камера на 8 МП с объективом f / 2.45, который обеспечивает широкий угол обзора 105 °.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord
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