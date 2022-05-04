OnePlus Nord 2T 5G получил сертификат NBTC

Сегодня OnePlus Nord 2T 5G, о котором мы слышим уже несколько месяцев, был сертифицирован таиландским агентством NBTC, что предполагает скорый запуск. Сертификационный орган не раскрывает никаких характеристик OnePlus Nord 2T 5G, но в предыдущих утечках говорилось, что смартфон будет поставляться с процессором Dimensity 1300, OxygenOS 12 на базе Android 12, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ памяти.

OnePlus Nord 2T 5G будет оснащен 6,43-дюймовым экраном FullHD+ AMOLED с частотой 90 Гц и батареей емкостью 4500 мАч с зарядкой 80 Вт. Смартфон будет иметь 32-мегапиксельную камеру спереди, а сзади будет установлена тройная камера, состоящая из 50-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной камеры. сверхширокоугольные и 2-мегапиксельные монохромные устройства.