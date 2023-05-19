OnePlus Nord 3 получит 1.5K-экран и 16 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями и фотографиями смартфона OnePlus Nord 3, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит мощную 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9000, которая набирает в бенчмарке AnTuTu 9 миллион баллов, 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772:1240 пикселей, до 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Напомним, что очень похожий в плане характеристик OnePlus Ace 2V стоил в Китае на старте продаж 330 долларов.