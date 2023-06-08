OnePlus Nord 3 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Nord 3, который еще не был представлен официально. Итак, устройство под техническим наименованием CPH2493 набрало 791 и 1806 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие производительной однокристальной системы MediaTek Dimensity 9000 с тактовой частотой до 3,05 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 13.

Предполагается, что смартфон также оснастят 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.