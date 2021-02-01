OnePlus Nord N1 5G готовится к релизу

Совершенно очевидно, что OnePlus выпускает флагманские устройства каждый год, а модели этого года, как говорят, будут носить название «OnePlus 9». Однако бренд также рискнул выйти в бюджетный сегмент с запуском устройств OnePlus Nord (Nord 5G, N10 5G, N100 4G) в 2020 году. Теперь мы получаем информацию об их преемниках в 2021 году. Известный сливщик информации Макс Джамбор сообщил, что OnePlus Nord N1 5G придет на смену Nord N10 5G. Он сообщил, что OnePlus действительно запустит преемников линейки Nord в 2021 году. Следовательно, получив название N1 5G, мы можем ожидать, что устройство будет запущено в тех же регионах (ЕС, Северная Америка, Сингапур), но информации пока недостаточно. Также нет информации о стоимости новинки.

Комментарии и отзывы OnePlus Nord N1 5G
Обзоры:
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Новости:
POCO X2 скоро получит обновление ОС

Xiaomi была частью официальной программы Android 11 Beta. Таким образом, компания одной из первых начала ...
ZTE Blade X1 получил аккумулятор на 4000 мАч

Компания ZTE пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Blade X1, которая может похвастаться подд...
Xiaomi Mi 11 получил функцию Bluetooth Audio Sharing

С момента выхода флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 прошло уже почти две недели, однако пользователи про...
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Лучший пылесос. Philips FC9733 PowerPro ExpertЛучший пылесос. Philips FC9733 PowerPro Expert
Обзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детекторОбзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детектор
Обзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Робо-волки отпугивают медведей в Японии...
Робо-волки отпугивают медведей в ЯпонииВ прошлом году в Японии медведями были ранены 157 человек, еще десятки зарегистрированы в 2020 году, двое...
Samsung Galaxy S21+ показали на видео...
Samsung Galaxy S21+ показали на видео На YouTube появилось видео, на котором, как утверждается, демонстрируется работа флагманского смартфо...
Samsung представит собственную технологи...
Samsung представит собственную технологиКамера под дисплеем была продемонстрирована несколькими брендами за последние пару лет. Однако в настояще...
Смартфон Samsung Galaxy S21 оценен в 75 ...
Смартфон Samsung Galaxy S21 оценен в 75 Компания Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+, которые уже доступны для пре...
Флагман Honor V40 показали на живых фото...
Флагман Honor V40 показали на живых фотоВ сети появились качественные фотографии представленного вчера смартфона Honor V40, который стал первой с...
Motorola Edge S стоит всего 310 долларов...
Motorola Edge S стоит всего 310 долларовВчера на мероприятии в Китае Motorola анонсировала свой новейший флагманский смартфон под названием Edge ...
Apple AirPods Max украсили золотом...
Apple AirPods Max украсили золотомРоссийский люксовый бренд Caviar только что объявил о запуске специальной версии AirPods Max. Компания, и...
Рюкзак OnePlus Urban Traveler Backpack п...
Рюкзак OnePlus Urban Traveler Backpack пOnePlus известен созданием смартфонов, которые начали свой путь как "убийцы флагманов", а затем постепенн...
Бельгийцы рассекретили цены на Samsung G...
Бельгийцы рассекретили цены на Samsung GБельгийский оператор сотовой связи Voo случайно раскрыл европейские цены на флагманские смартфоны линейки...
iPhone 8 получил важное обновление...
iPhone 8 получил важное обновлениеНесмотря на то, что селфи стали мировой практикой, Apple по-прежнему довольно скупа, когда заходит речь о...
Монитор ViewSonic VA3456-MHDJ оценен в $...
Монитор ViewSonic VA3456-MHDJ оценен в $Компания ViewSonic пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью VA3456-MHDJ, которая станет до...
EVGA анонсировала материнские платы ново...
EVGA анонсировала материнские платы новоEVGA анонсировала две материнские платы на новом чипсете Z590. В связке с новейшими процессорами Intel Co...
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft TeamsОбзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams
Обзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/сОбзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/с
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor