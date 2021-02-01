OnePlus Nord N1 5G готовится к релизу

Совершенно очевидно, что OnePlus выпускает флагманские устройства каждый год, а модели этого года, как говорят, будут носить название «OnePlus 9». Однако бренд также рискнул выйти в бюджетный сегмент с запуском устройств OnePlus Nord (Nord 5G, N10 5G, N100 4G) в 2020 году. Теперь мы получаем информацию об их преемниках в 2021 году. Известный сливщик информации Макс Джамбор сообщил, что OnePlus Nord N1 5G придет на смену Nord N10 5G. Он сообщил, что OnePlus действительно запустит преемников линейки Nord в 2021 году. Следовательно, получив название N1 5G, мы можем ожидать, что устройство будет запущено в тех же регионах (ЕС, Северная Америка, Сингапур), но информации пока недостаточно. Также нет информации о стоимости новинки.