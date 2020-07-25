OnePlus Nord вызвал небывалый ажиотаж в Индии

За эти деньги пользователи получат смартфон, который оснащается 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, врезанной фронтальной камерой с 32 Мп датчиком Sony IMX616 и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем на 48-Мп датчике Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчиком глубины на 5 Мп, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей на 4115 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт и предустановленной OxygenOS 10.5 на базе Android 10.
Смартфон OnePlus Nord был представлен всего несколько дней назад, но еще до начала продаж успел наделать немало шума. Amazon India сообщает, что количество пользователей, подписавшихся на получение уведомления о доступности смартфона, перевалило за 4 миллиона! Это самый высокий показатель за все время существования магазина. Сразу заметим, что речь идет об индийском Amazon и не о предзаказах, которые, кстати, уже стартовали. А вот начало розничных продаж запланировано на 4 августа по цене в 400 и 500 евро.