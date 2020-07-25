OnePlus Nord вызвал небывалый ажиотаж в Индии

Смартфон OnePlus Nord был представлен всего несколько дней назад, но еще до начала продаж успел наделать немало шума. Amazon India сообщает, что количество пользователей, подписавшихся на получение уведомления о доступности смартфона, перевалило за 4 миллиона! Это самый высокий показатель за все время существования магазина. Сразу заметим, что речь идет об индийском Amazon и не о предзаказах, которые, кстати, уже стартовали. А вот начало розничных продаж запланировано на 4 августа по цене в 400 и 500 евро.

За эти деньги пользователи получат смартфон, который оснащается 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, врезанной фронтальной камерой с 32 Мп датчиком Sony IMX616 и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем на 48-Мп датчике Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчиком глубины на 5 Мп, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей на 4115 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт и предустановленной OxygenOS 10.5 на базе Android 10.
Комментарии и отзывы
Обзоры:
Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфонОбзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфон
Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Новости:
Ulefone Armor 9 с тепловизором оценен в 430 долларов

Неделю назад компания Ulefone представила на платформе Kickstarter смартфон Armor 9, главной особенностью...
Флагман Motorola Edge+ оценен в 80 тысяч рублей

Компания Motorola и оператор МТС объявили о скором российском выходе смартфона Motorola Edge+, который бы...
В сеть утекли цены на 7-дюймовый Honor X10 Max

Китайский оператор China Telecom раскрыл цены на смартфон Honor X10 Max 5G, официальный дебют которого со...
Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45
Обзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессораОбзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессора
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарамОбзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарам
Лучший электросамокат. Xiaomi Mi Electric Scooter 1SЛучший электросамокат. Xiaomi Mi Electric Scooter 1S
Deepcool выпустила водяное охлаждение Ca...
Deepcool выпустила водяное охлаждение CaDeepcool Castle 280EX AIO это 280 мм версия стандартного варианта. Кулер предлагает эффективное охлаждени...
Представлен новый Apple MacBook Pro 13...
Представлен новый Apple MacBook Pro 13Как и было обещано, сегодня компания Apple представила обновленный ноутбук MacBook Pro 13. Итак, новинку ...
Флагман Sharp Aquos R5G появился в между...
Флагман Sharp Aquos R5G появился в междуКомпания Sharp дала старт международным продажам флагманского смартфона Aquos R5G, который был представле...
Смартфон Poco F2 Pro вышел в России...
Смартфон Poco F2 Pro вышел в РоссииКомпания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco F2 Pro (Redmi K30 Pro), который появился в ...
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйд...
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйдНекоторое время назад, буквально пару дней, компания NVIDIA официально представила архитектуру Ampere, ко...
Шейдер Pascal Gilcher улучшает графику к...
Шейдер Pascal Gilcher улучшает графику кКомпьютерная игра Deus Ex: Human Revolution была выпущена довольно-таки давно. Разработчик Levan продемон...
Представлен портативный монитор ASUS Zen...
Представлен портативный монитор ASUS ZenКомпания ASUS представила портативный монитор ZenScreen MB14AC, который имеет габариты 325:208:11,2 мм и ...
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Ban...
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi BanКак и было обещано, сегодня утром компания Xiaomi представила умный браслет Xiaomi Mi Band 5. Итак, новин...
Уникальная клавиатура Dygma RAISE будет ...
Уникальная клавиатура Dygma RAISE будет Компания Dygma представила эргономичную клавиатуру RAISE. Клавиатура идеально подходит для киберспорта и ...
Intel Alder Lake-S намечен на вторую пол...
Intel Alder Lake-S намечен на вторую полКомпания Intel подтвердила, что её 10-нанометрвоые процессоры Alder Lake выйдут на рынок второй половине ...
Thermaltake представила корпус размера F...
Thermaltake представила корпус размера FСегодня Thermaltake представила новый корпус Core P8 TG. Корпус позволяет построить кастомную систему жид...
MSI представила два универсальных монобл...
MSI представила два универсальных моноблПомимо компонентов геймерам, компания MSI создает системы для профессиональных пользователей. Были предст...
Обзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторовОбзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов
Обзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с подсветкой и макросамиОбзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с подсветкой и макросами
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и AndroidОбзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor