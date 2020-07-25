OnePlus Nord вызвал небывалый ажиотаж в Индии

Смартфон OnePlus Nord был представлен всего несколько дней назад, но еще до начала продаж успел наделать немало шума. Amazon India сообщает, что количество пользователей, подписавшихся на получение уведомления о доступности смартфона, перевалило за 4 миллиона! Это самый высокий показатель за все время существования магазина. Сразу заметим, что речь идет об индийском Amazon и не о предзаказах, которые, кстати, уже стартовали. А вот начало розничных продаж запланировано на 4 августа по цене в 400 и 500 евро.

За эти деньги пользователи получат смартфон, который оснащается 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, врезанной фронтальной камерой с 32 Мп датчиком Sony IMX616 и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем на 48-Мп датчике Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчиком глубины на 5 Мп, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей на 4115 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт и предустановленной OxygenOS 10.5 на базе Android 10.