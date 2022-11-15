OnePlus Pad скоро отправится в релиз

Компания OnePlus на протяжении достаточно длительного времени выпускает смартфоны, которые изначально были лучшими за свои деньги, но на текущий момент производитель целится уже во флагманский рынок и цены уже, конечно, не выглядят такими привлекательными, как хотелось бы. Соответственно, компания уже не продаёт так много устройств, как раньше, и хочет завоевать новый рынок, чтобы продать как можно больше устройств и не терять аудиторию. Именно по этой причине компания планирует в ближайшем будущем выпустить в продажу планшетный компьютер под названием OnePlus Pad, который будет обладать неплохими характеристиками и более качественной операционной системой, чем у большинства конкурентов на рынке. Это очень важный бонус.

Дело в том, что сейчас на рынке есть два крупных игрока — компания Samsung с относительно неплохими планшетами на Android и Apple со своими iPad, которые стоят дороже, но живут долго, поддерживаются производителем буквально годами и предоставляют доступ к лучшему софту. Соответственно, конкурировать OnePlus Pad нужно исключительно с Samsung, которая давно уже не выпускала планшетов, которые бы вызывали внимание со стороны пользователей. И если у гаджета будет лучше операционная система, будут неплохие характеристики и стоимость на уровне доступных решений, то у OnePlus Pad есть все шансы пользоваться внушительным спросом на протяжении долгих лет. Будем ждать официальную презентацию и потом поговорим детальнее.
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