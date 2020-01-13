OnePlus представила на CES 2020 Concept One

Компания OnePlus представила на выставке CES 2020 Concept One. Это прототип смартфона с невидимой камерой.

OnePlus Concept One выполнен в стиле McLaren. Задняя панель OnePlus Concept One отделана кожей, а сверху виден логотип гоночного бренда.

Основная камера с тремя модулями, расположенная под стеклом, а точнее под пятью ультратонкими слоями, средний из которых является важнейшим электрохромным материалом.

Такое стекло затемняется при подаче направленного заряда тока.

После активации камеры, покрытие становится прозрачным всего лишь за 0.7 секунд.

Появится ли такой смартфон в продаже и сколько будет стоить пока неизвестно.