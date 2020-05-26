OnePlus выпустит доступный смартфон

На просторах интернета длительное время ходили слухи о том, что компания OnePlus планирует в обозримом будущем представить доступный смартфон, который будет обладать достаточно высокой производительностью. Конечно, нам очень хотелось верить в эти слухи, а теперь генеральный директор компании официально их подтвердил. По его словам, смартфон OnePlus, название которого пока что никто назвать не может, будет крайне доступным решением с довольно приличным набором характеристик и бонусов, однако его релиза еще нужно подождать. Будем надеяться, что доступность в нашем понимании сходится с пониманием разработчиков из OnePlus. Ведь доступных смартфонов сейчас крайне мало, а хотелось бы иметь хоть какой-то выбор в магазине.

Комментарии и отзывы OnePlus 8 Pro
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