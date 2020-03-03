OnePlus вскоре проведет презентацию

Появилась информация о том, что компания OnePlus вскоре планирует провести свою презентацию в первой половине апреля. Производитель пока что точно не сообщал официальную информацию, но в самое ближайшее время должен появится какой-то анонс или что-то в таком духе. Более того, инсайдеры уверяют, что на презентации будут показаны смартфоны OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. То есть, компания покажет обычный классический флагман, его упрощенную версию, плюс вариант с ещё более продвинутой системой камер или каких-то дополнительными бонусами. Пока что об этом не вся информация известна, но мы уверены, что основной флагман и его улучшенная версия получат абсолютно идентичную начинку, только камеры будут отличаться.