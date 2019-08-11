Оновлённый iPad Pro и его функции

В 10,2-дюймовом iPad Pro, который станет заменой 9,7-дюймовым моделям, предположительно появятся две основных камеры, а в большой 12,9-дюймовый планшет Apple может установить модуль на три сенсора. Более того, есть шанс, что iPad Pro получит портретный режим.Информацию опубликовал авторитетный ресурс Macotakara, прогнозы которого, как правило, точны. Что касается новых смартфонов Apple, то инсайдеры пророчат сразу три основных камеры в iPhone 11 и две — в iPhone 11R. Презентацию новых устройств компания традиционно проведет в первой половине сентября.Несмотря на то что обычно Apple не позиционирует свои планшеты как гаджеты для фото- и видеосъёмки, в этом году всё может измениться. компания планирует представить обновленный iPad Pro с точно таким же с тройным модулем. Интересно, что компоновка сенсоров будет зависеть от диагонали планшета.