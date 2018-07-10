Ридер Onyx Boox Note S получил ОС Android 6.0 Marshmallow

Компания Onyx Boox представила модифицированную версию ридера Onyx Boox Note S. Новинка получила 9,7-дюймовый экран с разрешением 825 на 1200 пикселей. За производительность устройства отвечает 4-ядерный процессор и 1 Гбайт ОЗУ. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. Также сообщается, что гаджет может работать с беспроводной клавиатурой и мышью.В качестве ОС выступит Android 6.0 Marshmallow. Имеется поддержка Bluetooth 4.1. Оценивается Onyx Boox Note S в 389,99 долларов (24 500 рублей).