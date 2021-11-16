Оперативная память T-FORCE DELTA RGB DDR5 и VULCAN DDR5 выпущены на мировой рынок

TEAMGROUP, ведущий бренд на мировом рынке памяти, представляет долгожданные модули памяти T-FORCE DELTA RGB DDR5 и T-FORCE VULCAN DDR5 для настольных ПК. Феноменальные характеристики скорости и визуализации DELTA RGB DDR5 достигают исключительной максимальной частоты 6400 МГц и недавно были проверены основными производителями материнских плат на совместимость с их программным обеспечением для управления освещением. Между тем максимальная частота VULCAN DDR5 составляет 5200 МГц. Открывая новую страницу в серии DDR5, два недавно разработанных продукта с новаторскими спецификациями будут доступны во всем мире в этом месяце на Newegg и Amazon.

Память для разгона T-FORCE DELTA RGB DDR5 оснащена управления питанием с профессиональной теплопроводящей силиконовой резиной для улучшения рассеивания тепла. Он также поддерживает встроенный код коррекции ошибок ECC для обеспечения стабильности и эффективности энергоснабжения и работы системы. Двухканальная память имеет емкость 2x16 ГБ, и потребители могут выбирать из двух частотных спецификаций: 6000 МГц и 6400 МГц. Память T-FORCE DELTA RGB DDR5 для настольных ПК поддерживает оригинальный геометрический дизайн серии с оптимизированной простотой силуэта, вдохновленной самолетами-невидимками. Микросхема интеллектуального управления RGB и сверхширокий диапазон освещения 120 ° позволяют пользователям без труда погрузиться в невероятную производительность и отличительную визуализацию памяти DDR5.

Память T-FORCE VULCAN DDR5 для разгона настольных ПК представляет собой цельный алюминиевый сплав, изготовленный методом штамповки и предназначенный для установки с помощью защелки сверху. Оснащенный профессиональной теплопроводной силиконовой резиной, он отличается усиленной структурой и повышенной эффективностью рассеивания тепла. T-FORCE VULCAN DDR5 предлагает двухканальную емкость 2x16 ГБ с двумя частотными характеристиками: 4800 МГц и 5200 МГц. Индивидуальная система управления питанием и встроенный код коррекции ошибок ECC повышают эффективность управления питанием, стабильность и производительность вычислительной мощности. Глобальный дебют новейшей памяти для разгона, T-FORCE DELTA RGB DDR5 и T-FORCE VULCAN DDR5, будет доступен во всем мире в этом месяце.