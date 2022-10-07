Оперативная память и SSD подорожают

Примерно год назад наблюдался настоящий бум компьютеров — пользователи приобретали видеокарты по безумным ценам, а потом с радостью собирали компьютер, так как основные расходы уже были покрыты. Правда, огромный поток пользователей, желающих приобрести себе оперативную память или просто накопитель для хранения контента, уже иссяк — на текущий момент спрос на компьютерные компоненты падает день ото дня. Соответственно, производители чипов памяти для планок оперативной памяти и твердотельных накопителей приняли решение урезать объёмы производства — они просто будут производить меньше продукции, чтобы не создавать на складах переизбыток продукции. Вот только для пользователей это не грозит ничем хорошим, так как в конечном итоге платить придётся именно им.

Аналитики, которые следят за развитием рынка компьютерных компонентов, заявили, что производители памяти планирует урезать объёмы производства, при этом подняв цены на свою продукцию. Таким образом производителю удаётся сократить расходы на производство, так как нужно меньше сырья, меньше зарплат и затрат энергии, плюс заметная экономия на логистике. А недостающую прибыль от продажи памяти компании хотят получить с покупателей — им просто будут предлагать оперативную память на 30% дороже, к примеру, и за счет этого закроют пробел в прибыли. Да, это достаточно печальная ситуация, так что если вы давно хотели купить планку памяти или собрать игровой ПК, то самое время присмотреться к приобретению.