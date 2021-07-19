Оперативная память линейки Kingston FURY поступила в продажу

Kingston объявила о выпуске оперативной памяти FURY Renegade, FURY Beast и FURY Impact.

Память Kingston FURY Renegade представлена в версии с подсветкой и без. Версия с подсветкой работает на частоте до 4600 МГц с задержкой CL15-CL19, а версия без подсветки на частоте 5333 МГц с таймингами CL13-CL20. Обе версии оснащены черным алюминиевым радиатором. Память доступна как в одиночном варианте, так и в комплекте из 2, 4 и 8 модулей, максимальный объем до 256 Гб. Kingston FURY Renegade DDR4 RGB имеет яркую подсветку. Модули протестированы на 100% на платформе Intel и AMD.

Память Kingston FURY Beast DDR4 RGB и Kingston FURY Beast DDR4 обеспечивает повышенную производительность в играх, рабочих нагрузках. Частота памяти достигает 3733 МГц при таймингах CL15-CL19, напряжении 1,2 В, 1,35 В. Линейка будет доступна одним модулем, а также комплектом из 2 и 4 модулей с максимальным объемом до 128 ГБ. Модули памяти также имеют фирменный радиатор.

Для ноутбука или компьютера малого форм-фактора подойдет память Kingston FURY Impact SODIMM. Impact DDR4 автоматически разгоняется до максимальной заявленной частоты. Черная печатная плата и гладкая термоэтикетка обеспечивают стильный внешний вид, а сам модуль занимает мало места. Память доступна одним модулей на 8, 16 и 32 ГБ, а также комплектом из двух модулей 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб. Максимальная частота составляет 3200 МГц при напряжении 1,2 В. Тип DDR3 также доступен с частотой до 1866 МГц.

Комментарии и отзывы Kingston FURY Renegade, FURY Beast и FURY Impact
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