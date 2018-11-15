Oppo A7 поступит в продажу 22 ноября

В прошлом месяце в сети появилась информация о новом Oppo A7, которая имеет сходство с Realme 2. Смартфон станет дешевой альтернативой Oppo A7x и уже 22 ноября телефон поступит в продажу в трех цветах - Glazing Blue, Dazzling Gold и Rose Pink.

Oppo A7 получит 6,2-дюймовый экран с защитным стеклом Gorilla Glass 3, а также процессор Snapdragon 450 и батарею емкостью 4,230 мАч.Стоимость нового смартфона составит 230 долларов ил 205 евро.