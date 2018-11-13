Oppo A7 протестировали на Geekbench

В тестовом приложении Geekbench была замечена новинка Oppo A7 на базе процессора Snapdragon 450 и операционной системы Android 8.1 Oreo.

В процессор Snapdragon 450 вошли 4 Гб оперативной памяти, 6,2-дюймовый дисплей 1520*720 пикселей и батарея объемом 4,320 мАч.Oppo A7 бы тестирован на Geekbench в двух версиях - CPH1901 и PBFM00, и появится для разных рынков в таких же названиях.